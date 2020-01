Alexis Henríquez confirmó que se retira del fútbol profesional

El experimentado defensor central expresó que no jugará más y se enfocará en su preparación como director técnico.

Luego de su salida de , el futuro de Alexis Henríquez estaba en veremos. Durante su multitudinaria despedida que le ofreció el club y la afición, el 'Capi' aseguró que solo seguiría en actividad si le llegaba una buena propuesta.

Doce días después de aquel adiós, hoy el propio jugador confirmó que se retirará de las canchas. El anuncio lo hizo a través de una carta y luego en Caracol Radio, durante el programa El Vbar.

"He decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Pese a múltiples ofertas nacionales e internacionales que estuve evaluando desde mi salida de Atlético Nacional hasta hoy, quise dar un paso al costado de las canchas donde lo gané todo con el Verde de Antioquia y el de Manizales, para seguir preparándome y algún día ser director técnico", expresó Henríquez Charales poniendo punto final a una exitosa carrera deportiva.

Sobre lo que viene para su vida, aseguró que "Buscaré especializarme, complementar los estudios que ya cursé, viajar a otros países, aprender de otras ligas, tener la oportunidad de crecer profesionalmente al lado de grandes entrenadores y, además, dedicarle tiempo de calidad a mi esposa Eliana y a mi hijo Camilo". Henríquez ya había recibido la invitación de Juan Carlos Osorio para unirse al cuerpo técnico de Atlético Nacional, la cual había declinado argumentando que aún no se sentía lo suficientemente preparado para asumir el reto.

"Agradezco a mi familia, los más orgullosos de mis éxitos y los incondicionales en mis momentos difíciles. A todos mis compañeros y entrenadores, cada uno de ellos fueron maestros en el camino. A los dirigentes y a todo el personal que trabaja incansablemente en los clubes por los que pasé: desde las señoras del aseo, hasta el personal administrativo, médico, todos los que desempeñan diferentes rangos y por su puesto a los hinchas, no solo a los que me alentaron sin parar, sino también a los que me criticaron sin piedad porque me hicieron más fuerte cada día. Di todo hasta el final y en mi nuevo comienzo también daré lo mejor de mí" finalizó el dos veces campeón de y poseedor del récord como el jugador con más títulos en la historia del Verde antioqueño con 13 consagraciones.