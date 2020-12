Alexandre Guimarães y su primer día en Atlético Nacional

El nuevo director técnico del Verde paisa visitó la sede deportiva y entregó sus primeras impresiones del club.

Anoche aterrizó en Medellín y hoy en la mañana empezó a trabajar. El nuevo proceso Guimarães ya rueda en con la visita del brasileño a la sede deportiva de Guarne, donde tuvo oportunidad de conocer las instalaciones en las que pondrá a marchar su idea.

"El deseo era conocer Atlético Nacional por dentro y lo que estoy viendo es un complejo top, de muy alto nivel, con todas las facilidades que un cuerpo técnico debe tener para exigir lo mejor de los jugadores. Todo motiva más y la elección fue la correcta", declaró el timonel en El Gran Combo del Deporte de Múnera Eastman Radio.

Sabiendo de la exigencia que le espera y en la que coinciden técnico y directivos sobre la necesidad de ganar títulos, Guimarães también hizo referencia a la idea de juego que espera implementar en el equipo, teniendo en cuenta lo que ha sido Nacional históricamente: "Estoy consciente de ese ADN que lo conozco desde el Nacional de Maturana pasando por Rueda y Osorio en su primera etapa. Sé y conozco de este ADN. El plantel es muy competitivo con futbolistas que interpretan bien ese juego".

"Lo tengo claro. La secretaría técnica y dirección deportiva también. Estamos sintonizados sobre esa línea porque Atlético Nacional cada año debe ganar algo. La exigencia hacia nosotros es esa y de nosotros a los futbolistas también", completó.

Respecto al plantel de jugadores, el ex- precisó que "Desde que los enfrentamos y en las observaciones y seguimientos que hemos hecho con mi cuerpo técnico, notamos que es un grupo abierto a mejorar. No he visto impedimento para evolucionar el trabajo. Encontré jugadores dispuestos a mejorar".

"El tiempo apura, he presentado ya una programación que en los próximos días vamos a validar. Vamos a tocar las posibilidades de refuerzos que creemos necesarios. No debieran de pasar de cinco o seis jugadores, por ahí uno más o uno menos", agregó el también nacionalizado costarricense respecto al movimiento de jugadores que podría presentarse para encarar el 2021.

"Una cosa es conocer los jugadores por televisión y otra en el día a día. Hay que crear grupo para que el jugador sienta orgullo de llevar el escudo de Nacional. El futbolista siempre quiere ganar, quiere disfrutar. Lo que queremos es lograr ese compromiso de todos", finalizó el técnico al señalar la clave que él considera indispensable para que los resultados que están esperando directivos y aficionados sean alcanzados.