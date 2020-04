Alexánder Larín tiene una oferta en el extranjero

El lateral izquierdo contó el motivo de su salida del cuadro paquidermo.

Alexánder Larín no llegó a un acuerdo con la directiva de Alianza, presidida por Lisandro Pohl. El zurdo quería que en su contrato llevará una clausula de salida en caso de tener una oferta en el extranjero, situación que no le aceptaron.



“No llegamos a un acuerdo, ya todo estaba avanzado en la renovación pero no me aceptaron una cláusula sobre una opción que tengo de ir al extranjero. La cosa es que mientras no den por finalizado el torneo del país donde puedo ir, no pueden hacerlo oficial”, indicó Larín. Los rumores lo colocan, de nueva cuenta, el el fútbol de Guatemala.



También dejó en claro su postura sobre jugar en FAS en un futuro: “Está más que claro que yo no volvería a jugar con el FAS, eso está más que claro. Por ética mía, no lo haré. Los respeto como club pero no regresaré ahí”.