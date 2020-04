Alexánder Larín es la segunda baja en Alianza

El lateral izquierdo se fue del equipo.

Alianza y Alexánder Larín no lograron ponerse de acuerdo para renovar contrato. El zurdo se vuelve a ir del equipo capitalino con un título logrado en diciembre pasado.



Larín escribió un breve mensaje desde su cuenta de Twitter, dando las gracias al equipo: “Muchas gracias por todo. Me voy nuevamente pero siempres les voy a desear lo mejor de corazón”.



Su rumora que el destino del también seleccionado salvadoreño esta nuevamente en Guatemala, aunque no se sabe qué club quiere los servicios del volante que tuvo su primera etapa en ese país con el Comunicaciones.