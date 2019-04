Alex Larin, cerca de recibir el alta médica

El jugador del Comunicaciones de Guatemala, podría volver a los terrenos de juego.

Alexander Larin quien se lesionó de la rótula en su rodilla izquierda, viajará a en los próximos días en donde será dado de alta por el médico Rafael Ortega, quien además se encarga de los servicios médicos de las del Guadalajara.

En conversación con el medio “Guatevisión”, expresó: ''Gracias a Dios estamos a días de que me den el alta, por eso se está organizando el viaje a México para solo ir a traer el alta médica y es algo que se le da a todo jugador porque fui operado en México. El viaje no es por ninguna cosa extraña, me he sentido bastante bien y he hecho trabajo reducido con el grupo”.