Alerta roja en el Real Madrid: Zidane tiene tocada a toda la defensa para la vuelta de LaLiga

El está a poco más de 72 horas de volver a la competición tras el parón de selecciones pero los problemas no paran de crecer para Zinedine Zidane. El virus FIFA se ha cebado con el club merengue en este parón de noviembre y, especialmente, con la defensa, que ahora mismo está en cuadro para la visita del próximo sábado al .

Este martes Sergio Ramos y Raphael Varane acabaron lesionados en el tercero de sus compromisos con y . La Federación Española de Fútbol detalló que el capitán blanco fue sustituido por "una molestia aguda en el bíceps femoral derecho". Al ser una molestia lo que le obligó a abandonar el duelo ante , el de Camas sí podría llegar a forzar para estar en Villarreal.

Por su parte, Varane se fue del campo en la victoria de Francia contra por una molestias en el hombro y, a priori, es el que más garantías ofrece para poder jugar el sábado sin problemas.

El temido virus FIFA se une a los problemas que ya tenía al Real Madrid. Sólo Casemiro ha vuelto a los entrenamientos este miércoles tras superar el coronavirus y Hazard y Militao siguen aislados en sus domicilios aún sin incorporarse a la disciplina del equipo.

