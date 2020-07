Alerta en River: Pratto, en la mira de Gremio

El delantero, que no tiene asegurado su lugar como titular, está en los planes del equipo brasileño, según reconoció el director deportivo.

Tras la salida de Ignacio Scocco y la posible venta de Rafael Santos Borré, en River empiezan a temblar por otra posible baja en el ataque. Lucas Pratto está en los planes de Gremio .

"Estamos interesados en varios delanteros. Un brasileño de 30 años que trabaja en el país y un brasileño que recientemente rescindió su contrato con otro club, un argentino de 26 años que vendría prestado y otro argentino de 32 años que juega en " , señaló Klauss Camara, director deportivo del equipo brasileño, en una entrevista con el canal de Youtube Caju Tricolor, para luego dejar trascender que se trataba de Jonatan Calleri y Pratto .

No obstante, remarcó que los ex-Boca no son la prioridad. “Como cuestión de carácter, descartaría los dos últimos. No porque sean argentinos, sino que los dos primeros tienen características que encajan mejor en lo que buscamos. Pero sería limitar las variables del club. En mi papel, necesitamos tener un mapeo de otros nombres", explicó Camara, y contó que ya se está negociando por uno de esos cuatro futbolistas: "Está en una etapa temprana. Todavía estamos hablando y hay otros elementos que debemos evaluar. Todavía no ha avanzado”.

El Oso, con pasado en Atlético Mineiro y Sao Paulo, no logró marcar en los 17 partidos de la temporada pasada con River, con sólo cuatro oportunidades como titular, y tampoco logró marcar en su único partido en la Libertadores 2020 frente a Liga de Quito (3-0).

Si bien en un principio su representante había puesto un manto de duda sobre el futuro de Pratto, lo cierto es que el atacante tiene contrato con el club de Núñez hasta mediados del 2022 y su cláusula de salida es de 30 millones de dólares. ¿Se la jugará el conjunto de Porto Alegre?