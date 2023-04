Alejandro Zendejas rompe el silencio; niega extorsión a Selección mexicana

El mediocampista mexicoamericano arremetió contra Gerardo Martino.

Alejandro Zendejas, mediocampista mexicoamericano del América de la Liga MX que decidió representar a la Selección de Estados Unidos, desmintió haber extorsionado a la FMF para vincularse de forma definitiva con el Tri, tal como en su momento aseguró Gerardo Martino, ex entrenador de México.

"En México hubieron cosas que se habían dicho, eso de la extorsión, yo sé que no se le puede decir a un técnico que me tiene que poner sí o sí, es muy claro, no sé por qué dijo eso, si él mismo dijo que no habló conmigo. Ahora a dar lo mejor en la cancha y dar lo mejor por Estados Unidos", dijo Zendejas.

Zendejas, quien ya disputó competencia oficial con el combinado de las barras y las estrellas en la Concacaf Nations League, decidió no callar más.

"Pasaron muchas cosas, me guardé muchas cosas, fue un tema delicado, se dijeron cosas que no había dicho o hecho, pero sí, vengo jugando con Estados Unidos desde que era chico. Me formé allá, empecé mi carrera allá y esa fue una de las razones de elegir a Estados Unidos", mencionó.

"La gente tiene derecho de opinar, sobre lo de la decisión, no sé, eso fue hace meses. En Estados Unidos estoy feliz. Me puso feliz que luego, luego se pusieron en contacto conmigo", agregó Zendejas, quien será convocado por el interino Anthony Hudson para el partido amistoso contra México en Phoenix.