Alejandro Marqués, de Venezuela a la antesala del Camp Nou

El extremo se deja ver regularmente con el filial del Barcelona tras el hat-trick que dio la primera Youth League de la historia al Juvenil A.

REPORTAJE ESPECIAL

Fue la estrella del Juvenil A del que se coronó como campeón de Europa la temporada pasada. Entonces marcó dos goles y le dio al club un título que jamás había ganado, lo cual supuso una magnífica carta de presentación para Alejandro Marqués (4 de agosto de 2000), el segundo venezolano en la historia de la Masía tras Jeffren Suárez, y que actualmente intenta despuntar en el filial. También extremo, el caraqueño está brillando en las categorías inferiores de una de las mejores academias del mundo, algo que toma especial valor conociendo su historia. Pocos han trabajado como él para verse a las puertas del sueño del primer equipo azulgrana.

Educado para competir desde su más tierna infancia, empezó a patear el balón a los cinco años en la Soccer School de su país para luego despuntar en varios equipos de la capital venezolana antes de dar el salto a con nueve años. Lo hizo para disputar la Cup con la camiseta de la Peña Azulgrana de Caracas, marcó un hat-trick en la final frente al cuadro azulgrana, que ya entonces se apuntó su nombre y, tres años más tarde, cuando sus padres resolvieron abandonar ante la inestabilidad del país con destino a Barcelona, fue el quien le captó para apuntalar su fútbol formativo. Sin embargo, su aventura en blanquiazul duró más bien poco.

📍 WOUWWWWW 😳😳😳



🔵🔴👍 Gran jugada de Nico i gol de Marqués amb el Juvenil A 👏👏👏 #FCBMasia #ForçaBarça pic.twitter.com/liTw7iuHxX — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) 9 d’abril de 2019

Tras un primer año sin jugar lo deseado, decidió marcharse al Jàbac de Terrassa, el mismo equipo del que salieron Sergio Busquets y Riqui Puig, entre otros, para mantener su progresión. Acertó. Al poco era el Barcelona quien le iba a buscar para integrarse, a partir del verano de 2017, en el Juvenil A con el que haría historia la temporada pasada. Solo el tiempo dirá si este equipo, con Marqués a la cabeza, traduce tan simbólico éxito en talento para el primer equipo, pues a fin de cuentas eso es lo que importa según señaló recientemente Ernesto Valverde: "el éxito del fútbol base no radica en los triunfos sino en la formación de talento, me tomo su victoria como un paso más" comentó para advertir que "los jugadores también deben hacerlo".

Marqués lo tiene muy claro pues a él nunca le regalaron nada. Todo lo que ha logrado ha sido por méritos propios y ahora, cuando ejerce como el jugador más joven del filial barcelonista y el único, junto a Abel Ruiz, nacido a partir del año 2000, pelea por hacerse un hueco entre los habituales del entrenador, Francesc Garcia Pimienta, que le ha alineado en varios partidos en Segunda División B a pesar de seguir siendo un juvenil de segundo año. Porque es uno de los elegidos por la comisión técnica de la Masia para no perder de vista, un jugador que si mantiene su progresión gozará de la oportunidad con el primer equipo igual que hizo Jeffren en su momento.

Incluso se ha convertido en una de las grandes esperanzas de la selección de su país, con la que todavía no ha disputado un solo encuentro, ni siquiera en las categorías inferiores. Hasta la fecha Marqués ha rechazado la invitación de la 'vinotinto' en espera de la llamada de Rafael Dudamel, seleccionador absoluto de Venezuela. El técnico ha considerado en ocasiones llamarle pese a su juventud a pesar de que el padre de Marqués haya solicitado de forma expresa que solo se le incluya cuando el equipo juegue "fuera de Venezuela" según informó la FVF en un comunicado. Dudamel argumentó el pasado verano que descartaba llamarle "hasta que cumpla la mayoría de edad", algo que ya ha sucedido.

Victoria 5-1 para seguir luchando, contento por los 3 goles!!!💪🏻⚽️

FORÇA BARÇA! 🔴🔵 pic.twitter.com/cw3lH6XNkf — Alejandro Marqués (@Amarques00) 30 de març de 2019

Hace un año accedió a pasar unos días con los mayores. "Dudamel me invitó a participar en el primer módulo de entrenamiento en San Cristóbal y me dijo que me quería para reforzar el poder ofensivo del equipo". Sin embargo, el seleccionador consideró que podía "perder autoridad" ante el grupo en caso de contar con un jugador tan joven y cuya presencia dentro de las fronteras de Venezuela no está garantizada por ahora.

Sí ha podido jugar, en cambio, para la sub19 española en dos amistosos y dos partidos de clasificación para el Europeo, apuntándose dos goles en estos cuatro partidos y demostrando que a pesar de ser extremo tiene un gran olfato de gol. De todas formas son partidos que en ningún caso le impedirían jugar con la selección absoluta venezolana a menos que antes lo hiciera con la española, lo cual no tiene visos de suceder en el corto plazo. A punto de cumplir los diecinueve Marqués vive un momento clave en su carrera y lo sabe. El año que viene será jugador del B a todos los efectos y tendrá más cerca que nunca el sueño de debutar con el primer equipo del Barcelona y, quien sabe, también con la selección de su país si así lo desea.