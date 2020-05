Alejandro González: “Vamos a esperar qué pasa primero en el Gobierno”

El dirigente emplumado dio su opinión sobre el inicio del torneo Apertura 2020.

El torneo Apertura 2020 sigue sin tener fecha de inicio. Los dirigentes de la Primera División buscan soluciones con las entidades del Gobierno de El Salvador y ya se empieza a aclarar el panorama.



Alejandro González, directivo de Águila, expuso al Grupo Dutriz su opinión sobre este tema, y dice que “vamos a esperar qué pasa primero en el Gobierno. No es bueno que se tomen decisiones sin saber cuáles van a ser las disposiciones del Gobierno. Después de las fechas que disponga el Gobierno, tenemos que ver en qué maneras. Si nos dicen que vamos a poder jugar en fase 4, allá por septiembre, para poner un ejemplo, ya no se podría llevar un campeonato de la misma manera”.



Y agregó: “Pero no podemos adelantar mucho sin antes saber las reglas del juego de parte del Gobierno. Dependiendo de esas reglas podremos ir avanzando la otra semana. Ahora no hay nada en concreto”.