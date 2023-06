¿Alejandro Garnacho será el próximo? De Eric Cantona a Cristiano Ronaldo, de David Beckham a Edinson Cavani: la historia de los números 7 del Manchester United

Ahora que Garnacho es uno de los candidatos a llevar el dorsal 7 en Old Trafford, GOAL repasa a algunos que lo han portado a lo largo de los años.

El United, por supuesto, ha tenido algunos jugadores realmente emblemáticos que han vestido la famosa camiseta, como Cristiano Ronaldo, George Best y Bryan Robson.

También ha habido algunos fracasos importantes, como Michael Owen y Alexis Sánchez, pero diversos reportes afirman ahora que el adolescente Alejandro Garnacho podría ser el próximo en llevar el número 7.

El internacional argentino se ha convertido en uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo -y ha sido nominado para el premio Golden Boy 2023-, pero ¿cómo afrontaría el peso de las expectativas que conlleva llevar el legendario número del club?

GOAL echa un vistazo a la historia del dorsal 7 en Old Trafford y cómo otros lo han llevado.

Getty Images

George Best

Icono dentro y fuera del terreno de juego, Best sigue siendo el único norirlandés que ha ganado el Balón de Oro después de haber terminado como el máximo goleador del United durante seis temporadas consecutivas antes de marcharse en 1974.

Ayudó a los Red Devils a ganar dos títulos de liga, así como la Copa de Europa en 1968, con un gol suyo en la final que contribuyó a una victoria por 4-1 sobre el Benfica.

Bryan Robson

El "Capitán Maravilla" fue elegido como el mejor jugador de la historia del United en una encuesta realizada entre ex jugadores en 2011, y por sus exhibiciones en el centro del campo es fácil entender el por qué.

Robson jugó 461 partidos con los Diablos Rojos, marcó 99 goles y se convirtió en el primer capitán inglés en levantar la FA Cup, además de ayudar a conquistar la Premier League y la Recopa.

Getty Images

Keith Gillespie

Gillespie, que formó parte del equipo del United que ganó la Copa Juvenil de la FA en 1992, siguió los pasos de su compatriota Best y Sir Alex Ferguson le dio el dorsal número 7.

Sin embargo, no logró asentarse del todo en Old Trafford, ya que Andrei Kanchelskis lo mantuvo apartado del equipo durante largos periodos, hasta que finalmente fue vendido al Newcastle en 1995.

Eric Cantona

Cuando se introdujeron los dorsales permanentes en el fútbol inglés en la temporada 1993-94, sólo había una opción para que el United entregara su número 7: "King Eric".

Fichado por el Leeds United en 1992, Cantona aterrorizó a las defensas rivales durante cinco años en Old Trafford, marcando goles escandalosos por diversión cuando el equipo de Ferguson empezó a dominar el fútbol inglés.

Es probable que siempre se le recuerde por su infame patada de kung-fu en Selhurst Park, pero su legado como jugador nunca será olvidado en el lado rojo de Manchester.

Getty Images

David Beckham

Beckham, el futbolista famoso por excelencia, pasó de ser un joven extremo precoz a convertirse en uno de los mejores capitanes de la Inglaterra moderna durante su etapa en Old Trafford.

Aunque no siempre estuvo de acuerdo con Ferguson, Beckham desempeñó un papel clave en la conquista de títulos por parte de los Diablos Rojos a finales de la década de los 90 y principios de los 2000.

Acabó marchándose al Real Madrid en 2003, después de haber disputado casi 350 partidos con el club del que era hincha de niño.

Getty Images

Cristiano Ronaldo

Ocupar el lugar de Beckham no iba a ser fácil para ningún jugador, pero el talento y la confianza en sí mismo de Ronaldo pronto lo convirtieron en uno de los favoritos del público de Old Trafford.

Fichado por el Sporting, el portugués llegó a Manchester siendo un adolescente y se marchó como una de las mayores estrellas del mundo, convirtiéndose -de paso- en el primer Balón de Oro del United desde Best.

Al igual que Beckham, el portugués se marchó al Real Madrid en 2009, con un traspaso récord de 80 millones de libras esterlinas.

Michael Owen

Acosado por las lesiones, su asociación con el Liverpool y el hecho de tener que enfrentarse a Wayne Rooney y Dimitar Berbatov, Owen siempre estuvo luchando una batalla perdida desde el momento en que fichó por el United en 2009.

En los tres años que pasó en Old Trafford no logró dejar huella, aunque su gol en la victoria sobre el Manchester City en el tiempo añadido, apenas unos meses después de su llegada al club, pasará a la historia de Old Trafford.

Getty Images

Antonio Valencia

Fichado por el Wigan Athletic para ocupar la banda derecha, Valencia se hizo con el dorsal 7 en la campaña 2012-13 tras la salida de Owen.

Sin embargo, le costó asumir el peso añadido de la camiseta, y al año siguiente volvió a su dorsal favorito, el 25. Desde entonces, su estado de forma ha mejorado tanto que ahora es el capitán del United y uno de los primeros nombres en la hoja de equipo.

Getty Images

Ángel Di María

Tras una temporada en la que no se utilizó el dorsal 7, Di María llegó procedente del Real Madrid tras haber sido nombrado Jugador del Partido en la final de la Liga de Campeones unos meses antes.

Sin embargo, el argentino cayó rápidamente en desgracia bajo las órdenes de Louis van Gaal y, a pesar de terminar la temporada con 12 asistencias y cuatro goles, el extremo fue vendido al París Saint-Germain después de sólo un año en Inglaterra.

Memphis Depay

Fichado por 25 millones de libras tras impresionar en el PSV, Memphis fue incapaz de estar a la altura del bombo o de su precio en la Premier League.

Sus mejores actuaciones con los Diablos Rojos se produjeron en competiciones europeas, pero pronto se convirtió en excedente de requisitos bajo las órdenes de José Mourinho y fue vendido al Lyon en enero de 2017.

Getty Images

Alexis Sánchez

Alexis Sánchez llevaba tiempo siendo cortejado por Pep Guardiola en el Manchester City, y cuando el United se le adelantó en el fichaje, se anunció como una auténtica declaración de intenciones en Old Trafford.

Pero el movimiento se convirtió rápidamente en una pesadilla. Sánchez declaró más tarde que había querido abandonar el club tras su primera sesión de entrenamiento, y al final sólo duró una temporada y media en Manchester.

Cuarenta y cinco apariciones trajeron solo cinco goles, y fue cedido al Inter para la temporada 2019-20. Después de impresionar junto a otros rechazados del United, Romelu Lukaku y Ashley Young, el Inter hizo el fichaje permanente en el verano de 2020.

Getty

Edinson Cavani

Cavani llegó al United en octubre de 2020 y estaba destinado a ser uno de los eslabones que faltaban, ya que el club buscaba añadir una verdadera potencia de fuego a la plantilla.

Sin embargo, el internacional uruguayo solo marcó 19 goles en tres temporadas y se le permitió marcharse en un traspaso gratuito.

Su impacto fue limitado debido a las frecuentes lesiones y problemas de forma física, así como a la feroz competencia en la plantilla.

Getty Images

Cristiano Ronaldo

Por supuesto, el internacional portugués recuperó su antigua camiseta cuando regresó al United.

No salió exactamente según lo planeado.

Ronaldo marcó 18 goles en 30 partidos de la Premier League en 2021-22, pero las cosas se torcieron rápidamente tras el nombramiento de Erik ten Hag. Marcó un gol en sus últimos 10 partidos de liga y fue enviado a Arabia Saudí.

(C)Getty Images

¿Alejandro Garnacho?

El niño prodigio podría ser el próximo jugador en recibir la camiseta número 7.

Si lo hace, será el primer adolescente desde Ronaldo en 2003 en llevar ese dorsal.

Garnacho debutó el año pasado, pero a sus 18 años se está convirtiendo en una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Concederle el dorsal 7 no haría más que consolidar ese ascenso.