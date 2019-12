Alejandro Díaz no celebraría un gol contra Antigua

El argentino comentó sus sensaciones previas al partido contra su ex equipo.

Tan solo nos separan unas horas del partido entre Municipal y Antigua, uno de los más emocionantes en el cierre de la fase regular. Pero para nadie es más especial que para Alejandro Díaz, jugador de los Rojos que hasta el torneo pasado defendió los colores de Antigua.

"Dependemos de nosotros, de hacer un buen papel, de hacer un buen trabajo, gracias a Dios se nos dieron todos los resultados favorables y amanecimos que somos semifinalistas. Nosotros tenemos el objetivo de quedar en el primer lugar, gracias a Dios dependemos de nosotros y esperamos sacar el resultado para lograr el resultado que a la larga es una pequeña ventaja", dijo Díaz.

En ese sentido, el argentino reconoció que no festejaría un gol ante su ex equipo. “No, obviamente le tengo mucho cariño y mucho respeto, si me toca anotar bienvenido sea pero no lo celebraré. “Antigua fue el que me abrió la puerta para mostrarme en Guatemala, para mi Antigua le tengo mucho cariño, significa mucho para mí", concluyó.