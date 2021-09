Aldrete asegura que Cruz Azul contemplaba su mal inicio de Apertura 2021

El lateral izquierdo explicó los diversos motivos por los que su equipo no alcanza el funcionamiento óptimo.

Aunque aún son uno de los candidatos más fuertes para hacerse con el título en el Apertura 2021, es un hecho que Cruz Azul hasta el momento no ha estado a la altura de lo que se esperaba para este semestre.

El propio Adrián Aldrete admitió frente a los medios de comunicación que la Máquina presupuestaba este descenso en el rendimiento para los dirigidos por Juan Reynoso, por las lesiones y ausencias.

"Es un poco normal por la situación de la que vivimos, lo que vivimos en la pretemporada, muchos compañeros terminando el torneo se fueron a la Selección, no es lo ideal, y estamos sufriendo consecuencias, se sabía que podía pasar y era un tramo del torneo que teníamos que aguantar", contó el lateral izquierdo.

Por último, contó que debido al cansancio se han visto vulnerables en los partidos: “Los rivales nos han hecho daño, nos hemos desesperado por no poder entrar, por no tener la misma posesión, cada rival tiene su equipo, su estrategia, nos ha entrado la desesperación de no poder hacer daño en los primeros minutos como lo estábamos haciendo", por último.