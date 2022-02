Aldosivi - Boca, por la Copa de la Liga Profesional 2022: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

El debut de Boca en la Copa de la Liga Profesional 2022 no fue el mejor. En su estreno, el equipo de Sebastián Battaglia se relajó de más en un partido que tenía controlado y Colón terminó por empatarle 1-1 en La Bombonera. Y ahora, el Xeneize deberá ir a Mar del Plata a recuperar los puntos que dejó escapar en casa.

Apenas 72 horas después del estreno, el conjunto de la Ribera visita al Aldosivi de Martín Palermo, en el encuentro correspondiente a fecha 2 de la Zona B del certamen doméstico. ¿La particularidad? En las tribunas del José María Minella habrá más de 11 mil lugares disponibles para 'hinchas neutrales'.

LAS FORMACIONES DE ALDOSIVI Y BOCA

A pesar de que el rendimiento del Xeneize en el debut no fue el esperado, Battaglia considera que el equipo que utilizó es el mejor que tiene a disposición y, por eso, tenía pensado repetir los once que jugaron contra Colón pese a la cercanía entre los dos partidos. Sin embargo, la lesión de Juan Ramírez lo obligará a cambiar y quien tiene todos los números para meterse entre los once es Diego González. Así, los once que se perfilan son Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Jorman Campuzano, Diego González; Eduardo Salvio, Darío Benedetto, Sebastián Villa.

Por su parte, el Titán no contará con el expulsado Nicolás Valentini y en su lugar pondría a Marcos Miers. ¿Una probable formación? José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Marcos Miers, Fernando Román; Marcelo Meli, Leandro Maciel; Matías Pisano, Tomás Martínez y Edwin Mosquera; Andrés Ríos.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre el Tiburón y el Xeneze se disputará en el Estadio José María Minella, el miércoles 16 de febrero desde las 19:15. El arbitraje estará a cargo de Patricio Loustau.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido será televisado por Fox Sports Premium, disponibles para aquellos que tengan contratado el "Pack Fútbol". El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).