Aldo Rocha confiesa que pudo jugar en Chivas

El mediocampista de Morelia pudo vestir la camiseta de uno de los grandes del campeonato.

El mercado de fichajes nunca suele ser sencillo para . Al solo contratar elementos mexicanos, el Rebaño debe explorar hacia todos los frentes para hacerse de jugadores talentosos que no les pese llevar una camiseta de su trascendencia.

Hace un año, los Rojiblancos tuvieron en el radar a uno de los futbolistas más regulares de Morelia en los últimos campeonatos. Aldo Rocha milita en Monarcas desde 2017, juega como mediocampista defensivo y ha completado todos los minutos en el Clausura 2020.

En entrevista con ESPN, el contención de 27 años contó de la posibilidad: "Hubo un acercamiento hace aproximadamente un año, si mal no recuerdo. Por diferentes circunstancias no se dio la transacción, pero fue algo motivante. Chivas sabemos que es el equipo de los mexicanos, con más seguidores, un equipo ganador y de tradición. No se dio por algo, la realidad es que estoy trabajando para que pronto pueda llegar una nueva propuesta".

Más equipos

Finalmente, Rocha aseguró que la operación no se concretó debido al alto precio en el que lo tasó, aunado a que el Deportivo Guadalajara terminó decantándose por contratar a Jesús Molina en su posición.