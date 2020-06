Alberth Elis: "Con Fenerbahçe no ha vuelto a haber comunicación"

Liga Nacional de Honduras: El futbolista hondureño de Houston Dynamo descartó que tenga un acuerdo para jugar en el equipo turco.

Alberth Elis tuvo que salir a desmentir que esté cerca de pasar al Fenerbahçe turco. El futbolista hondureño milita desde hace unos años en el de la .

“Hasta ahora con Fenerbahçe después del acercamiento que tuvieron el año pasado no ha vuelto a haber comunicación así que lo que se rumora no es cierto la verdad. Mi contrato vence en diciembre y ya después de eso ya soy yo el que tomo la decisión de a dónde quiero ir, esperamos que llegue una buena oportunidad para poder tomarla”, aseguró el extremo de la H en diálogo con Mesa Redonda de Cinco Deportivo.

Al mismo tiempo, Elis aseguró que está listo para desembarcar en el fútbol europeo. “Ya voy por cinco años jugando en el extranjero, creo que me he preparado y estoy listo para dar el salto. Espero que ahora en enero se dé la oportunidad. Gracias a Dios y gracias al trabajo que he hecho acá, Houston me ha ofrecido renovarme y cualquiera lo pensaría porque es muy bueno el contrato. Uno quiere mejorar y mi sueño es ir a Europa, esa es la decisión que creo que voy a tomar”, afirmó.

Por último, compartió que ya tuvo algunas ofertas del viejo continente: “Varias ofertas han llegado al equipo, exactamente llegaron dos ofertas y ellos la rechazaron, a mí me tocó seguir y con ese contrato que tengo yo debo respetarlo. Espero a fin de año poder dar el salto”.