Alarma Lenglet: Sin el sancionado Piqué, Umtiti y Todibo serían titulares

A Valverde se le acumulan los problemas en la defensa antes de recibir al Dortmund y a la falta de laterales se suma ahora la falta de centrales.

ANÁLISIS

Al se le acumulan los problemas. El cuadro azulgrana ya se vio forzado a jugar en Butarque con una defensa de circunstancias, habida cuenta de que hasta tres laterales (Jordi Alba y Nélson Semedo por lesión y Sergi Roberto por sanción) estaba fuera y Clément Lenglet arrastraba "molestias en el gemelo de la pierna izquierda" tras jugar con la selección francesa, motivo por el cual se quedó en Barcelona y no viajó a domicilio del . Sin embargo, sus molestias persisten y a pesar de que regrese Roberto, en esta ocasión será Gerard Piqué quien causará baja por sanción.

El artículo sigue a continuación

De esta forma, Valverde ya sabe que no puede contar con tres titulares como Alba, Semedo y Piqué, y tampoco tiene claro si podrá tener a disposición a Lenglet, su cuarto titular en la zaga. Ante el Leganés ya formó Samuel Umtiti como central izquierdo pero el estado de su rodilla sigue preocupando a los servicios del club, no en vano hace catorce meses que no juega dos partidos seguidos con el Barcelona.

Si Lenglet finalmente se recupera bien podría acompañar a su compatriota en el eje de la zaga barcelonista que recibirá al el próximo miércoles. Si no lo hiciera, deberán ser Jean-Clair Todibo, que ante el Leganés se quedó en la grada, o Ronald Araujo, que ya gozó de minutos en el 4 a 0 contra el y que en Butarque incluso estuvo en el banquillo, a pesar de no llegar a participar.

De todas formas, Valverde tendrá problemas el miércoles con o sin Lenglet. Su equipo presenta el peor bagaje defensivo desde que asumió el banquillo barcelonista y en los dieciséis partidos disputados hasta la fecha, entre Liga y , solo ha logrado dejar la propia portería a cero en cinco ocasiones, y todo lo que no sea ganar el miércoles implicará ir a San Siro a jugarse la vida en la última jornada de la fase de grupos.