Alarma en Boca: Gastón Ávila, que ya había tenido coronavirus, volvió a dar positivo

La última tanda de hisopados de Boca dejó un resultado inesperado, que encendió todas las alarmas en la Ribera: Gastón Ávila volvió a dar positivo, a pesar de que ya había transitado la enfermedad hace tres meses, y se convirtió en el primer reinfectado del fútbol argentino. Según informó el club en un comunicado, el defensor se encuentra asintomático, fue aislado y quedó descartado para el partido de este viernes frente a , en el que iba a ser titular por primera vez en su carrera.

El central había sido uno de los afectados por los contagios masivos que sufrió el plantel Xeneize a fines de agosto, por lo que la sorpresa al conocerse el resultado del testeo fue mayúscula. Y si bien en un primer momento se especuló con que se tratara de un falso positivo -tal como le sucedió a Eduardo Salvio en octubre-, un segundo hisopado confirmó el diagnóstico. Por ese motivo, el Xeneize decidió derivar el caso a especialistas en infectología, a la espera de arribar a un diagnóstico definitivo.

Si bien no se trata de una situación habitual, a lo largo del mundo se han registrado clínicamente casos de personas que contraen nuevamente la enfermedad a través de una cepa de coronavirus diferente a la que los había afectado la primera vez. Por ese motivo, en Boca quieren conocer cuanto antes si se trata de esta situación, que pondría en riesgo al resto del plantel, o si Ávila no generó anticuerpos durante el transcurso de la primera enfermedad.

El comunicado completo de Boca:

