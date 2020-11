Alario y la delantera de la Selección argentina: "¿A quién vas a sacar para que juegue yo?"

El delantero del Bayer Leverkusen vive su mejor momento en Alemania y se anima a imaginar una dupla con Lautaro: "Me sentí cómodo jugando con él".

Pasaron tres años y tres meses desde que Lucas Alario llegó a la a cambio de 24 millones de euros. Detrás de los 109 partidos, 45 goles y 13 asistencias en hay muchas clases de alemán, más horas de gimnasio de las que acostumbraba y litros de mates en soledad.

La cultura, los horarios, las relaciones humanas, la organización de las tareas, las rutinas de entrenamiento tanto en lo físico como en lo futbolístico y en lo mental. Nada fue fácil para el santafesino, que atendió a GOAL junto a otros medios en una rueda de prensa reducida organizada por Bayer Leverkusen a dos días del duelo contra Hapoel Be'er Sheva, de Israel, por la fecha 4 de la .

Bayer Leverkusen marcha invicto en la liga alemana y se ubica 3°, por debajo de Bayern Munich y . El gran momento del equipo coincide con un Alario encendido como nunca antes desde su fichaje europeo. "Futbolística y físicamente me siento muy bien y se me están dando las cosas".

PACIENCIA Y VIGENCIA

En su primera temporada marcó 9 goles y fue titular el 69% de los partidos, con 10 tantos entre Bundesliga y Copa de y un promedio de un gol cada 167 minutos.

Las chances del Pipa en el equipo de la farmacéutica no aumentaron en la 2018/19; se acotaron. Tras la salida del entrenador alemán Heiko Herrlich y la llegada del neerlandés Peter Bosz, el porcentaje de presencias desde el arranque para Alario bajó al 47%. Sin embargo, totalizó 14 goles entre Bundesliga, y Europa League, con un promedio goleador que ascendió a un festejo cada 130 minutos.

La temporada 2019/20 trajo el debut en la para el delantero surgido en , que jugó 5 partidos (2 como titular) y no pudo concretar en la red. En todo ese lapso, Pipa disputó el 52,7% de los partidos como titular y su media goleadora cayó a un grito cada 160 minutos.

Las salidas de los alemanes Kai Havertz ( ) y Kevin Volland (Mónaco) le allanaron el camino a Alario en la temporada actual y el argentino no decepcionó. Fue titular en 10 de los 11 partidos y registra 9 tantos (vs. 12 de toda la 2019-20), con un promedio de un gol cada 83,7 minutos contabilizando Bundesliga, Copa de Alemania y Europa League. "En cada temporada que empieza siempre trato de ser mejor que la anterior", reconoció el ex-River.

"Esta es una liga mucho más compleja (que la ). Me tuve que adaptar en lo físico y en lo futbolístico. Me llevó tiempo, pero ya estoy integrado normalmente. Me toca disfrutarlo. Pero sí, ha sido un gran cambio bastante muy grande. Tuve que esforzarme y sacrificarme para poder estar a la altura de mis compañeros. ¿Cuál fue la clave? Tuve que captar lo que me pedía el técnico y llevarlo al campo de juego para rendir de la mejor manera. El que está bien va a jugar y el que no, no. Venía con una competencia con Volland la temporada pasada y él tampoco se merecía salir con la gran temporada que había hecho. Me tocaba seguir entrenando, esperando el momento y aprovecharlo", precisó.

El presente, finalmente, lo encuentra como titular en Bayer Leverkusen y sumando convocatorias a la Selección Argentina, donde sabe que la competencia es feroz. "Hay grandísimos jugadores de primer nivel. ¿A quién vas a sacar para que juegue yo?", asumió, y destacó: "Voy a apoyar desde el lugar que me toque, es un orgullo vestir esa camiseta, lo disfruto".

¿Es posible complementar su juego con el de Lautaro Martínez, quien parece una fija en el ataque albiceleste? "Siempre voy a decir que sí, je. Es un jugador con características diferentes pero algunas similitudes: ser el primero en recuperar la pelota y jugar de espaldas, que lo hace muy bien. Cuando me tocó jugar con él (amistosos contra Alemania y ) me sentí muy cómodo, pero hay un director técnico para tomar decisiones".

Su bajo perfil nunca cambió. Son sus números de inicio de temporada los que le permiten codearse en las estadísticas con dos de sus colegas y estrellas de la Bundesliga, como son Lewandowski y Haaland.

EL COMIENZO DE TEMPORADA DE LEWANDOWSKI, HAALAND Y ALARIO

"Obviamente que uno, al verse ahí, se llena de ganas para seguir haciendo goles. Pero tengo claro que ellos están a un nivel más alto que el resto. En lo personal trato de seguir aportando lo mejor para el equipo, con juegos, goles o sacrificio. Al final de la temporada se verá".

El arribo de Exequiel Palacios en enero puso a Alario del otro lado del mostrador, ahora le tocó ser anfitrión. "Cuando Pala llega sin duda que tratamos de ayudarlo entre todos los sudamericanos y también los locales. Sin duda que nos ayudamos mutuamente. Lo ayudo yo, pero también él a mí. Tratamos de que se sienta lo más cómodo posible. No es fácil, yo pasé por ese mismo momento", graficó.

El artículo sigue a continuación

"Desgraciadamente ahora está lesionado y lo esperamos lo más pronto posible". "¿Cómo se tómo acá su lesión? Mal. Por los comentarios que vi, mal, porque es una lesión grave que se podía evitar".

El futuro

Por último, el delantero se refirió a su futuro en el club alemán, donde tiene contrato hasta junio 2022. Luego de algunos rumores que lo vincularon al Leeds de Bielsa y otros que hablan de renovación, el Pipa metió una pausa, respiró, suspiró y definió suave: "Escuché algo, no mucho. Me queda un año de contrato. Estoy feliz acá, cómodo. Pero esto es fútbol y todo cambia rápidamente. Siempre trato de vivir el presente y cuando llegue el momento, veremos".