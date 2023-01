Alan Pulido no festejará si anota a Chivas: "Sería atacarme a mí mismo"

El delantero del Sporting Kansas City se pronunció sobre el enfrentamiento contra Chivas en la Leagues Cup 2023.

Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City y último campeón de goleo mexicano en la Liga MX, sentenció que no festejará en caso de que anote al Guadalajara, toda vez que se enfrentarán en la Leagues Cup 2023 que se llevará a cabo en verano.

Pulido Izaguirre no ha dejado de manifestar su cariño y respeto al Rebaño, toda vez que fue pieza fundamental en los títulos del 2017 en Liga, Copa y Supercopa MX, Liga de Campeones de la Concacaf 2018, además de darles el título de goleo individual.

"Obviamente no, sería guardarle un respeto a la institución, siempre de le guarda respeto a la institución. No lo festejaría, sería atacarme a mi mismo", mencionó Pulido en conferencia de prensa en Kansas.

"Nunca me imaginé salir de Chivas, los que me conocen las intenciones, el amor es inevitable, no me imaginé enfrentarlos, jamás. Este torneo da la oportunidad de enfrentarlos, me pone contento, conozco muchos jugadores, compartí mucho tiempo. Jugando nunca me lo hubiera imaginado", dijo.

El delantero tamaulipeco confía que Chivas pueda levantar con el nuevo proyecto encabezado por Fernando Hierro y Veljko Paunovic, a quienes les ha faltado el gol en los últimos torneos.

"Este nuevo proyecto, a final de cuentas, veo siempre los partidos, veo que han batallado en la institución. Siendo el último campeón de goleo te cuesta asimilarlo que ya no estás ahí, que ves los partidos y batallen, vi que generaban y se les negaba el gol, sentir esa sensación que podías estar, que le tienes mucho amor es difícil, me enfoco en recuperarme, siempre deseándoles lo mejor, pelear por el campeonato", mencionó.

"Tres campeonatos después de once años, siempre queda marcado, deseándoles lo mejor, siempre para la afición, la afición lo merece, siempre han estado apoyando, ojalá puedan darles esa dicha, pelear por cosas importantes", dijo.

Alan Pulido, quien se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una cirugía que lo alejó cerca de un año de las canchas, confía reaparecer para el primer partido de temporada