El último campeón de goleo con Chivas aseguró que Chivas es un equipo con mucha presión.

En medio de las recientes controversias que han rodeado al Club Deportivo Guadalajara, el exjugador de Chivas, Alan Pulido, ha hablado públicamente sobre la situación actual del equipo. Después de que tres jugadores fueran separados del primer equipo por violar el reglamento interno del club, Pulido ha expresado su opinión sobre la complejidad de jugar para un equipo como el Guadalajara

En una declaración exclusiva para TUDN, Alan Pulido afirmó que: “Hay muchos jugadores que no están en su mejor momento y en ese equipo cuando tus figuras o las personas que respaldan al equipo no está en buen momento, el equipo tiende a caerse un poco, hay mucho jugador joven, sin tanta experiencia para manejar un equipo como es Chivas, con todas las expectativas que tiene, lo que lo rodea".

“Pasaron muchos jugadores con gran nombre y quedaron ahí, no fueron figuras y no lograron hacerlo de la mejor manera, eran jugadores que en otros equipos la habían estado rompiendo, que eran figuras, clave. Es un equipo que no era para todos, es un equipo con mucha presión y tiene esa ventaja y desventaja", recalcó el tamaulipeco.

El delantero, que ahora juega para el Sporting Kansas City de la MLS, continuó hablando sobre la intensidad que se vive en el equipo rojiblanco: “La ventaja es que si te llega a ir bien y te consolidas y haces muy bien las cosas te pueden llevar a muchas partes, incluso hasta Europa, más allá de la selección es un equipo que tiene esa dimensión. Pero también siendo realistas si no te va bien, pasas desapercibido y logras caer en ciertas distracciones que el entorno maneja, pasas a ser un jugador a como puedes estar arriba, te hundes, es lo que tiene Chivas”, añadió el exjugador del Rebaño.

Las palabras de Alan Pulido han resonado entre los aficionados de Chivas, quienes valoran la franqueza del exjugador y su comprensión de lo que significa ser parte de un equipo tan emblemático como Guadalajara. Mientras el equipo enfrenta estas dificultades internas, las declaraciones de Pulido sirven como un recordatorio de la grandeza y la responsabilidad que conlleva vestir la camiseta de Chivas.

EN FOTOS

Getty

@Getty