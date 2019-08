Alan Cervantes: “No me gustan las comparaciones con De Bruyne"

El mediocampista de Chivas criticó la comparación que hizo en su momento José Saturnino Cardozo.

Hace unos meses, cuando aún era el DT de , José Cardozo comparó a Alan Cervantes con el belga Kevin de Bruyne , situación que le disgustó al propio mediocampista rojiblanco.

“No me gustan las comparaciones , siempre he preferido que el jugador o la persona sea ella misma, no quiero me quiero comparar con nadie, soy Alan Cervantes”, señaló.

Cervantes dejó claro que no quiere ser comparando con ningún jugador, aunque sus condiciones puedan ser similares.

“ Tengo mi estilo de juego , tal vez muy parecido a cierto tipo de jugadores, pero bueno eso es muy diferente a ser como el jugador”, sentenció.