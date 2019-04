Alajuelense no contará con Rojas y López ante Saprissa

El entrenador Torres confirmó que ambos jugadores no tienen el alta médica, junto a otros integrantes del plantel, de cara al clásico.

Alajuelense encara el esperado clásico frente a Saprissa, de este sábado, con la mala noticia de las ausencias de Róger Rojas y Porfirio López para el choque en el estadio Alejandro Morera Soto.

"El departamento médico solo me ha dado el visto bueno de Daniel Villegas y hay que acondicionarlo físicamente. No me ha habilitado a Porfirio, Ni a Pemberton, ni a Rojas, ni a Ureña", declaró el técnico colombiano Hernán Torres.

"En el partido de ida en Tibás tenía toda la nómina completa, lastimosamente hoy están ausentes. Esperamos hacer una buena presentación, al menos tener orden”, amplió.

Además, contó que sólo recibió la habilitación para el regreso de Moya, "pero no lo tengo en nómina para el clásico", contó el estratega de La Liga.