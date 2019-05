Al vestuario del Barcelona no le convence la llegada de Griezmann, según Sport

El francés dejará el Atlético pero en el vestuario del Camp Nou no le recibirán con los brazos abiertos tras las calabazas del verano pasado.

Antoine Griezmann va a protagonizar el gran culebrón del mercado de fichajes tras anunciar que dejará el . El parecía el club llamado a hacerse con los servicios del delantero francés pero su llegada al Camp Nou va a estar marcada por distintas aristas que quedan por resolver.

Más allá de que el club que quiera fichar al francés tendría que abonar 130 millones de euros, todos los estamentos del club blaugrana no están convencidos de la conveniencia de fichar a Griezmann y, según publica el diario Sport, el vestuario y la plantilla del Barcelona considera que no es un fichaje adecuado y no lo acogería con los brazos abiertos.

De acuerdo con la versión del rotativo catalán, los jugadores ya han hecho llegar esta idea a la directiva y al presidente, Josep María Bartomeu, para tratar de frenar la operación de un jugador que considera persona non grata tanto por cuestiones personales como deportivas.

Sport asegura que la plantilla del Barcelona está dolida después de que el año pasado decidiera a última hora no ir al Camp Nou. Molestó su forma de anunciarlo a través del documental "La Decisión" a pesar de que el mismo lo produjo Gerard Piqué y que rechazara vestir de blaugrana después de que incluso Lionel Messi y Luis Suárez reconocieran públicamente que era un jugador que podía ayudar al equipo y encajaría jugando con ellos.

Además, el vestuario también consideraría que su forma de jugar no encaja en el Barcelona actual y creen que los fichajes que necesita el equipo de cara a la próxima temporada deben llegar en otras demarcaciones y con otro tipo de perfil de jugador.