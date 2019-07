Al Real Madrid no le salen las cuentas con Neymar

El club blanco, preocupado ya por la financiación del fichaje de Pogba, ve inasumible la operación. El interés por el brasileño sigue 'en la nevera'

Neymar está en una encrucijada. El jugador que hace dos temporadas se convirtió en el futbolista más caro de la historia del fútbol no tiene todavía definido el equipo para el que jugará la próxima temporada. No quiere quedarse en el , que a su vez ya le ha demostrado que no está dispuesto a darle tanta manga ancha como en las dos temporadas anteriores. Y el , que es el club que está en la indiscutible pole position para hacerse con sus servicios y lleva trabajando en ello desde noviembre, se está haciendo ahora el despistado (por boca de su presidente Josep María Bartomeu), mientras trata de encajar las piezas en el vestuario y los billetes en la caja fuerte para acometer una operación que se antoja faraónica. Y mientras tanto, el otro factor de la ecuación es el , que atiende a todas las jugadas desde la barrera, tal y como Goal avanzaba hace dos semanas.

Desde el club blanco no quieren descartarle del todo, pues el brasileño siempre fue uno de los grandes objetos de deseo del mismo Florentino Pérez. Prácticamente desde que estuvo haciendo las prácticas en La Fábrica en 2006. Es un Galáctico. Un jugador apetecible, aun con todos sus condicionantes. Pero, por un lado, no hay consenso entre todos los dirigentes y, por otro lado, las cuentas no les salen.

Tal y como Goal ya informaba este miércoles, desde el club blanco están preocupados ya de por sí por la operación Pogba. Y es que el francés es uno de los objetivos capitales que se ha fijado Zidane para la próxima campaña pero, una vez se han invertido alrededor de 300 millones de euros en fichajes, es necesario seguir recaudando dinero en el presente mercado antes de sentarse siquiera con el . Los jugadores de mayor caché, como Gareth Bale, Isco Alarcón o James Rodríguez, son los que tienen la llave para el fichaje de Pogba a día de hoy.

Y si la situación es delicada, financieramente hablando, para fichar al mediocampista de los ‘red devils’, la operación por Neymar significaría casi redoblar la apuesta, entienden en el Real Madrid, porque el traspaso del brasileño sería todavía mayor que el del francés. O lo que es lo mismo, las cuentas no salen. Ya sea para abordar el fichaje de Neymar en solitario o, por supuesto, para una hipotética dupla Neymar-Pogba. Por ahí fue que la razón le empezó a ganar al corazón en la agenda blanca de futuribles.

Y a ello hay que sumar además las cuestiones que plantearía la llegada de la estrella del PSG a nivel deportivo. En una plantilla ya de por sí con exceso de extremos, Neymar llegaría cercado por las dudas sobre su rendimiento de los últimos años y los problemas extradeportivos que le rodean. Y además, el supuesto fichaje de Neymar cerraría las puertas a un hipotético traspaso de Kylian Mbappé en el futuro cercano, cuando el francés se ha erigido en el verdadero y unánime objeto de deseo del madridismo.

Es por todo ello que, como publicaba Goal hace dos semanas, la opción de Neymar se ha enfriado en el Paseo de la Castellana, aunque nadie quiera descartarla de pleno aún. Pero los rumores de los últimos días desde la Ciudad Condal no calan en la planta noble del Bernabéu. A día de hoy, la solución a la ecuación por Neymar sigue sin pasar por Madrid.