Al Real Madrid le pitan un penalti a favor 25 jornadas después

Al Madrid no le señalaban un penalti a favor desde el clásico de la ida en Barcelona,

En el minuto 29 de la primera parte del partido que ha enfrentado al Cádiz y al Real Madrid en el Ramón de Carranza saltaba la noticia. No, no era el gol de Benzema desde el punto de penalti que adelantaba al Real Madrid. La noticia era el penalti en sí, porque hacía 25 jornadas que al Real Madrid no le pitaban un penalti a favor.

Un pisitón por detrás a Vinicius que Mateu Lahoz, tuvo que consultar en el VAR para señalar la pena máxima, significaba el fin de la sequía de penaltis a favor que tenía el Real Madrid desde el mes de octubre, cuando le señalaron el útlimo a favor.

El útlimo penalti a favor que se le ha pitado al Madrid fue en el clásico de la ida en el Nou Camp, y a raíz de ahí, los blancos no habían vuelto a colocar el balón en el punto de penalti.

El de hoy lo ha transformado Karim Benzema, que ha disparado duro abajo a la derecha del portero y ha adelantado al Real Madrid.