El club Al-Nassr ha negado que el presidente Musalli Al-Muammar se haya sentido "engañado" por el traspaso de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudí.

Fuentes atribuidas a Al-Muammar han aparecido en Internet luego de un comienzo difícil para la superestrella portuguesa, Cristiano Ronaldo. Anotó 11 goles en 14 apariciones, pero no pudo darle a su club una pelea por el título, mientras sufría derrotas desmoralizantes en la copa. Se ha sugerido que un alto miembro de la junta del club arremetió contra el portugués por el impacto que ha tenido en el Medio Oriente, pero Al-Nassr insiste en que las citas en cuestión son completamente ficticias.

El asesor de prensa del club, Walid Al-Muhaidib, dijo a la agencia EFE: "Las declaraciones de la prensa española de que nos están engañando en el asunto Ronaldo, basadas en el sitio Arabia News 50, son falsas e incorrectas. La prensa recogió entendí esta broma y la tomé por cierta".

Al-Muhaidib señaló que no existe una producción como Arabia News 50, con citas inventadas que pueden circular una vez que son recogidas por organizaciones de medios genuinas. Según el "medio falso", el presidente de Al-Nassr, Al-Muammar, dijo: "Solo me han engañado dos veces en mi vida: la primera vez, cuando pedí tres kebabs, solo me dieron dos, y la segunda vez, cuando fiché a Cristiano Ronaldo". "