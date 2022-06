En una entrevista en "Marca", el presidente del PSG habla sobre la estrella francesa, sobre Zidane y sobre la Superliga.

Uno de los hombres de los últimos meses, Nasser Al Khelaïfi, ha roto su silencio en "Marca" después de la renovación de Mbappé y de los miles de rumores que han envuelto al equipo del que es presidente, el PSG. En un avance de una entrevista con el portal deportivo, el directivo ha explicado como convenció a Kylian para que siguiese en París y el por qué rechazó 180 millones del Real Madrid el verano pasado. “Los rechacé porque sabía que quería quedarse en el PSG. Le conozco muy bien, sé lo que quiere él y su familia. No se mueven por dinero. Ha elegido jugar aquí por su ciudad, su club y su país. Y por el proyecto deportivo. Él solo piensa en jugar y en ganar”, afirma en qatarí.

Respecto al banquillo, en el que todavía sigue Mauricio Pochettino pero parece tener los días contados, Al Khelaïfi no confirma su marcha y habla de los rumores que colocaban a Zidane en el Parque de los Príncipes. “Quiero dejar claro que Zidane me gustaba como jugador y me gusta como entrenador, pero no hemos hablado con él ni directa ni indirectamente, jamás”, explica dando por hecho que no será el entrenador de su equipo la temporada que viene.

No falta su ‘palo’ a Tebas por la denuncia que ha puesto LaLiga a PSG y Manchetser City por, supuestamente, incumplir el Fair Play financiero de la FIFA. “Lo que hacemos lo hacemos porque sabemos que se puede. No es nuestro estilo hablar de otras ligas, clubes o federaciones. No vamos dando lecciones y no vamos a permitir que nadie nos dé lecciones. Todos los años es lo mismo. Vamos a seguir construyendo nuestro proyecto”, ensalza. Por último, ha asegurado con rotundidad que la “Superliga está muerta”.