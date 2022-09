Al-Khelaïfi: "La venta de activos del Barça no es justa, seguro que la UEFA lo mirará todo"

El presidente del PSG dice que no sabe "si es legal o no" lo que hecho el Barcelona este verano

Nasser Al-Khelaïfi no es, precisamente, un hombre muy diplomático. Hoy ha vuelto a hacer gala de su reputación, al referirse a la venta de activos del FC Barcelona, que ha considerado como un hecho injusto, poniendo en duda su legalidad. El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, ha concedido una entrevista al medio de comunicación 'Politico' donde ha repasado la actualidad de su equipo y donde, además, ha lanzado un dardo al Barça.

"Palo" a las "palancas" del Barcelona

Preguntado acerca de la venta de activos del FC Barcelona este verano paa poder fichar, el presidente del PSG ha comentado: "¿Es justo? No, no es justo… ¿Es legal? No estoy seguro”, dijo, para después añadir que "si ellos lo permiten, otros harán lo mismo”, dijo.

El máximo mandatario del PSG además ha especificado que “la UEFA, por supuesto, tiene sus propias regulaciones [financieras]. Seguro que van a mirar todo”, ha sentenciado, dejando entrever que no le ha gustado nada la manera de proceder del FC Barcelona.

Nuevas declaraciones contra la Superliga

Por otra parte, también declaró estar "realmente seguro de que nadie permitirá que sucede la Superliga", porque "necesitamos pensar en todos, no solo en nosotros mismos; debemos respetar a nuestros aficionados".