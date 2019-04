¡Al fin! Jeison Murillo debuta con Barcelona en LaLiga

Por primera vez en el torneo doméstico, Valverde decidió darle la titularidad al defensor colombiano.

A casi cuatro meses de su llegada a Barcelona, a Jeison Murillo le llegó, por fin, la hora de debutar en con la casaca del gigante catalán.

Si bien ya había tenido minutos por la y por la Supercopa de Cataluña, el defensor colombiano finalmente hará su presentación en el torneo doméstico en el choque como visitante ante el colista .

El ex , que estuvo ocho veces sentado en el banco en LaLiga pero no había visto minutos, integra el once inicial lleno de suplentes y canteranos que eligió Ernesto Valverde para este duelo de poca trascendencia para el equipo culé.

Además del cafetero, también hacen su estreno en este partido el también central Jean-Clair Todibo, el lateral Wagué y el mediocampista Riqui Puig.