En el Ajax ponen etiqueta de intransferible sobre Edson Álvarez

El técnico holandés descartó que su elemento pueda salir próximamente al futbol francés.

En últimos días, muchos rumores han existido alrededor de Edson Álvarez, especulándose que el Rennes de Francia prepararía una oferta de 20 millones de euros para hacerse con los servicios del mexicano.

Sin embargo, el Machín se mantiene en las filas del gigante holandés, incluso arrancando como titular en el triunfo 5-0 de este fin de semana contra NEC. Al término del partido, Erik ten Hag habló sobre esta información, asegurando que mantendrá al futbolista en su plantilla.

"En lo que a mí respecta no es un problema, podemos cerrar ese libro porque Edson Álvarez jugará en el Ajax este año. Por el momento, una salida de él no es posible, se ha convertido en un jugador importante, así que no puede dejarnos", contestó el timonel.

Desde el mes de enero, el nacido en Tlalnepantla logró hacerse definitivamente con un puesto en el mediocampo, siendo un inamovible e incluso, librándose de las constantes rotaciones que acostumbran para tener el plantel a punto.