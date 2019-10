Ajax 0-0 Chelsea, por la Champions League: goles, resumen y videos

La actividad de este miércoles en la comenzará con el duelo entre y , correspondiente al Grupo H. Los de Erik ten Hag marchan en el primer puesto de grupo con paso perfecto, mientras los de Frank Lampard requieren ganar para no rezagarse en el sector.

Edson Álvarez y Nicolas Tagliafico arrancaron como titulares, en el cotejo que tiene como sede la Amsterdam Arena, y uno de los más interesantes de la Jornada 3 de la Copa de Europa.

A continuación, las mejores acciones del partido:

The Goal of Quincy Promes for Ajax Amsterdam against Chelsea in video ! 🎥#AJACHE #UCL pic.twitter.com/laPyd55Bzf