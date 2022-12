Aitor Unzué, hijo de Juan Carlos: quién es, qué hace en la Selección España y cómo ayuda a Luis Enrique en el Mundial de Qatar 2022

Nacido en Pamplona hace 31 años, el hijo mayor de Juan Carlos Unzué ha heredado casi todo de su padre.

Su documento dice que nació hace 31 años, en Pamplona. Aparenta menos edad, pero Luis Enrique vio en él lo que llevó a este joven trabajador al Mundial de Qatar: su sabiduría en torno al fútbol. Aitor Unzué, hijo de Juan Carlos Unzué, cumple un papel muy importante en la Selección España durante la Copa del Mundo 2022.

Aitor Unzué, hijo de Juan Carlos: quién es, qué hace en la Selección España y cómo ayuda a Luis Enrique en el Mundial de Qatar 2022

Puede que su fama haya subido varios niveles el 4 de diciembre de 2022, el día que apareció ante el gran público al acompañar a Luis Enrique en uno de sus 'vivos' de Twitch. '¿Quién es ese niño que se parece a Riqui Puig?', se habrán preguntado varios de los seguidores que tiene el seleccionador en esa red social. "Algunas veces me han hecho la comparación con Riqui Puig, y coincidí en las inferiores con su generación. Y sí que entiendo que en alguna foto podamos parecernos", contó Aitor junto a Luis Enrique.

Aitor Unzué es uno de los analistas, el segundo asistente de Luis Enrique y el más joven del cuerpo técnico de la Selección España. Es el hijo mayor de Juan Carlos Unzué, el emblemático ex portero español. De bajo perfil y de altísima humildad, es el encargado de seguir la Premier League, entre otras ligas, desde hace tres años. De hecho, fue Aitor quien tuvo la idea de que Rodri, del Manchester City, juegue como defensa central en la Selección.

En ese streaming del 4 de noviembre, Luis Enrique explicó la función de Aitor Unzué en la Selección: "Nos informa si hay un patrón que se repite, no de un error puntual. Tiene una visión diferente porque no ve el partido a pie de campo, donde no se ve nada. Si hay un patrón coge la imagen, la registra y la pasamos en el descanso: nos está pasando esto y lo corregimos".

Siendo la única novedad del cuerpo técnico de Luis Enrique cuando éste regresó a la Selección en noviembre de 2019, Aitor fue futbolista y llegó hasta Tercera División, donde disputó más de 100 partidos. Militó en las filas del Gavà y del filial del Sabadell, luego se fue a Estados Unidos a probar suerte en el fútbol amateur. Sin embargo, colgó las botas con 23 años y, tras un corto período de tiempo como analista en El Salvador, llegó al departamento de metodología de La Masia. Y de allí al Celta como analista, formando parte del cuerpo técnico de su padre, Juan Carlos Unzué. Aquella sería su primera experiencia como profesional. Con su padre también trabajó en Girona, aunque ya lo estaba haciendo con Eusebio Sacristán en el Celta.

"Viví dos años en Tenerife, otros dos en Oviedo, otros dos en Pamplona, luego Barcelona y después ha vivido en Vigo, Girona... una breve etapa en Estados Unidos. No he parado", contaba Aitor en el streaming con Luis Enrique.

"Mi padre es un orgullo muy grande. Tal y como afronta la enfermedad es un ejemplo, y relativizo muchas cosas con las que antes me comía la cabeza. Cuando te toca algo así tan cerca, es el mayor ejemplo de vida que tengo", contó sobre la enfermedad que padece su padre (ELA).

Por otro lado, contó cuál es su "Top 5" de futbolistas: "Si tengo que decir un top-5 de jugadores que haya visto me quedaría con Messi, Cristiano, Iniesta, Zidane y Xavi".