Aitana Bonmatí, 'Mejor jugadora del Año' para la UEFA

La futbolista del Barcelona no se olvidó de la polémica en torno a Rubiales y Jenni Hermoso a la hora de recibir el premio.

Aitana Bonmatí ha sido elegida este jueves, tras la gala del sorteo de la Fase de Grupos de la Champions League 2023-24, como la mejor jugadora del año para la UEFA.

La centrocampista del FC Barcelona fue nombrada como la mejor jugadora de la pasada edición de la UEFA Champions League femenina y del Mundial femenino.

A nivel de títulos conquistó la Liga de España, la Supercopa de España, la Champions y el Mundial femenino.

De esta mantera, es el tercer año consecutivo en el que el premio recae en una jugadora española y del Barça.

Mensaje a Rubiales

Tras recoger el premio en Mónaco, la internacional española ha mandado un mensaje a Luis Rubiales, presidente de la RFEF suspendido por la FIFA, en relación a la polémica por el beso que dio a Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación a La Roja en el Mundial.

"Han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Como sociedad no debemos permitir que se lleven a cabo abusos de poder en una relación laboral, ni otras faltas de respeto", dijo Aitana.