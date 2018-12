Aissa Mandi, el sorprendente mejor pasador de LaLiga

El central recibe los elogios de su técnico y gracias al estilo del técnico cántabro se ha convertido en el mejor pasador de LaLiga.

Aissa Mandi reconoce que la llegada de Quique Setién al Real Betis le ha cambiado su vida y su carrera. El técnico lo coloca como un futbolista ejemplar y es que aunque es defensa es un futbolista clave junto a Bartra a la hora de comenzar las jugadas del Betis.

Mandi es el segundo mejor pasador de LaLiga con 1335 entregas. Por su parte, Bartra es el cuarto en la clasificación de pasadores con 1238 por detrás de Rakitic y Piqué. La seguridad de ambos iniciando jugadas es clave para que el Betis domine la posesión, la cual esta temporada ha usado más como arma defensiva que ofensiva, ya que en LaLiga viene arrastrando serios problemas de efectividad.

Además es capaz de sumarse al ataque con valentía y acierto como hizo en el derbi ante el Sevilla cuando un centro suyo desde la derecha acabó convirtiéndose en el gol de la victoria tras el cabezazo de Joaquín a la red.

Setién no tiene reparos en elogiar a un Mandi al que califica de ejemplar: “Aissa se ha ganado un respeto y una jerarquía en el equipo, que se la ha ganado él a base de progresar y mejorar cada día en los entrenamientos y en los partidos. Es un jugador que ha sido tremendamente receptivo. Analiza mucho las situaciones, es capaz de decidir las cosas que tiene que mejorar y trabaja para ello y progresa a un nivel extraordinario. No me cuesta decirlo y a él se le puede decir que es un ejemplo en muchas cosas y uno siempre desea tener jugadores como él porque quiere mejorar, interpreta muy bien lo que le propones y aporta cosas que se te escapan. Es un futbolista que ayuda mucho en el campo”.

El jugador también reconoce que disfruta con un técnico que le cambió su carrera, ya que en su primer año en España tuvo hasta tres entrenadores y no completó un buen primer curso en el Betis: “Mi vida ha cambiado mucho, tengo un poco más de alegría cuando vengo al entrenamiento y jugamos un partido".

Reservado y educado en el vestuario, cuando acaba los entrenamientos y los partidos ya lleva preparado un recipiente con arroz para recuperar su cuerpo de las cargas físicas pero a la vez es consciente de que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. El pasado jueves su familia no acudió al Betis - Milan de la Europa League para estar con su hijo recién nacido. "Es lo más importante, mis entradas se las di al utillero", explicaba.

Tras todo su esfuerzo, Mandi ya triunfa en el Betis y LaLiga y él sólo quiere disfrutarlo: "Tenemos que disfrutar de este Betis, no sólo yo, todos: la afición, la gente, todos; porque la verdad es que jugamos bien, recibimos muchos elogios de fuera de Sevilla y España porque la gente disfruta con nuestro juego”.