Ahora sí, profe Osorio: ¡Cero excusas!

El proyecto Atlético Nacional 2020 fue armado a gusto del técnico que ahora deberá revalidar credenciales con títulos.

Opinión

El pasado 27 de noviembre, Juan Carlos Osorio entregó su última conferencia de prensa del año, luego de la victoria 1-0 en la visita al Cúcuta Deportivo, en el cierre del cuadrangular que dejó a su equipo marginado de toda opción de disputar la estrella.

Entre las frases que dejó el profe, resaltaron varias que no cayeron del todo bien entre la hinchada. Una, respecto a la nómina: "Para iniciar y sin pretender excusarme en nada, se gestionó una plantilla con la cual tuvimos muy poco que ver. Entiendo que era una responsabilidad que teníamos que asumir y lo hicimos de la mejor manera" y otra más respecto al proceso que, según él, recién iniciaba: "Le dimos la oportunidad a todos y hoy, hoy, iniciamos nuestro proceso".

37 días después de aquella declaración, confirmó su quinto y último refuerzo para la temporada con Estéfano Arango, atacante que suele jugar como extremo y con las características que el mismo Osorio mencionó recurrentemente como ausentes en los jugadores que tenía a disposición para el 2019-II: regate, velocidad y desborde.

Arango se sumó a los nombres de Jefferson Duque, Andrés Felipe Andrade, Fabián González Lasso y Déiner Quiñones como nuevas caras, y si se quiere, al de Diego Braghieri que terminó su préstamo en y en un esfuerzo económico del club, se decidió dejarlo para el 2020. A 37 días del "inicio" del proyecto Osorio, ya le cumplieron con lo prometido: reforzar todo el frente de ataque y encontrar quien ocupara la posición dejada por Alexis Henríquez.

"A un futuro no muy lejano todos se van a dar cuenta de lo que nosotros pensamos y creemos debe ser este proceso de Nacional" fue otra de las frases del 'Míster' en aquella noche cucuteña, la misma que se cumplió a rajatabla tanto en llegadas, como en salidas. El ex-México y ya había dejado entre líneas que no contaría con los extranjeros y fue así como no se le renovó contrato a Hernán Barcos, se vendió a Pablo Ceppelini y se cedió a Patricio Cucchi a Santa Fe, en una gestión directiva que se enfocó en complacer en su totalidad a la cabeza del proyecto deportivo. De paso, en el caso del uruguayo, se hizo caja con un dinero importante que apalancó las contrataciones.

Entonces, a diferencia de aquel 27 de noviembre, Juan Carlos Osorio ya no podrá decir que gestionó una nómina con la cual tuvo poco que ver, porque esta es una nómina armada por él, bajo su criterio y entender del fútbol, que no es poco, pero tampoco suele ser el "convencional". El espaldarazo desde la parte administrativa fue absoluto, tanto en su continuidad, como en sus solicitudes para poner a marchar el Atlético Nacional 2020 que buscará volver a gritar campeón en y -por fin- levantar la .

Su capacidad y trabajo no necesitan prueba alguna, pero su chapa de ganador, sí. Nacional necesita que Osorio sea campeón y Osorio necesita que Nacional sea campeón. Es un gana-gana que concentra toda la atención de las partes y que para lograrlo requerirá toda la experticia y conocimiento del profe aplicados en cada sesión de trabajo, en cada alineación, en cada planteamiento, en cada cambio, en cada decisión y en cada partido para que sus jugadores a la hora de ejecutar todo lo aprendido, logren cumplir con lo planificado. Por supuesto queda el margen de lo impredecible que es el fútbol a favor del entrenador.

Querido profe Osorio, ahora sí: "¡Cero excusas!".