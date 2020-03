Ahora por coronavirus: Manchester City vs. Arsenal, otra vez pospuesto

Es una medida de precaución porque la plantilla Gunner tuvo contacto con el dueño del Olympiakos griego, quien este martes dio positivo de COVID-19.

El partido de la Premier League entre el y el ha tenido que ser nuevamente pospuesto. Si en el pasado fue por la presencia de los Citizens en la final de la (victoria y título ante el ), ahora es por los efectos del nuevo coronavirus.

La Premier League ha pospuesto nuestro encuentro de mañana por la noche ante Manchester City como medida de precaución. https://t.co/LaxopHJjFM — Arsenal FC Español (@ArsenalEspanol) March 11, 2020

La decisión de aplazar otra vez el encuentro entre los equipos de Pep Guardiola y Mikel Arteta, que estaba previsto para las 20:30 horas de este miércoles en (19:30 hora de Mánchester), se ha tomado como medida de precaución debido a que algunos jugadores del Arsenal estuvieron en contacto con el dueño de de Grecia, Evangelos Marinakis, quien este martes ha dado positivo de coronavirus en sus estudios. Ingleses y griegos se cruzaron hace 13 días por la .

EL COMUNICADO DEL ARSENAL

"Después de las noticias de ayer de que el propietario de Olympiakos, Evangelos Marinakis, dio positivo de Covid-19, hemos recibido asesoramiento médico y buscando personas que tuvieran lo que las pautas definen como contacto cercano con él en el partido de hace 13 días.



Como resultado de este ejercicio, identificamos que varios jugadores se encontraron con el propietario del Olympiakos inmediatamente después del partido.



Seguimos estrictamente las pautas gubernamentales que recomiendan que cualquier persona que entre en contacto cercano con alguien que esté infectado con el virus debe quedarse en su hogar durante 14 días desde la última vez que tuvo contacto.



Como resultado, los jugadores no están disponibles para el partido de esta noche contra el Manchester City y la Premier League decidió que el juego debía posponerse.

Los jugadores permanecerán en sus hogares hasta que expire el período de 14 días. Cuatro empleados del Arsenal, que estuvieron sentados cerca del Sr. Marinakis durante el partido, también permanecerán en casa hasta que se cumplan los 14 días.



Entendemos completamente lo decepcionante que es esto para nuestros seguidores, en particular para aquellos que viajaban a Manchester para el partido de esta noche. Las entradas serán válidas para el partido cuando se reorganice.



Como medida de precaución adicional, aunque no creemos que haya habido un contacto cercano con ningún otro invitado o personal del Arsenal en el restaurante, nos estamos comunicando con ellos para aconsejarles que deben seguir los consejos pertinentes si ha habido tal contacto.



Todos en el Arsenal Football Club le desean al Sr. Marinakis una pronta recuperación y esperamos que los jugadores y el personal regresen a trabajar el viernes para preparar nuestro partido en ".

EL COMUNICADO DEL CITY

"Manchester City desea al señor Marinakis una rápida recuperación y más información llegará en los próximos días sobre la recalendarización del encuentro, pero se le avisa a los fanáticos que no vayan al Estadio Etihad para este encuentro", avisaba el cuadro Citizen en sus redes sociales, antes de que la Premier League confirmara la nueva postergación del compromiso.

QUÉ DECÍA GUARDIOLA DEL CORONAVIRUS

Casualmente, Guardiola había sido consultado este martes sobre la posibilidad de que en se jueguen partidos a puerta cerrada. "Tenemos que preguntarsnos si no es peor jugar fútbol sin espectadores. Son nuestra razón de ser, nostoros hacemos nuestro trabajo para la gente. Si ellos no pueden venir a ver los partidos, no tiene sentido. A mí no me gustaría jugar partidos de Liga, de Champions, o de Premier o de copas sin gente. Pero vamos a seguir las instrucciones del Gobierno, está todo el mundo involucrado en esto", afirmaba el ex técnico del Barcelona.