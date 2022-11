Ahora le toca mover ficha a Lim en el Valencia

Se debe decidir si el proyecto es el mismo que describe Gattuso o si le pone algo más de potencia a motor.

El Valencia CF ganó el jueves al Betis y se marchó al parón con la tranquilidad que otorga golear en cas a uno de los mejores equipos de la Liga actualmente y además, al equipo que le privó de ser campeón de la Copa el pasado mes de abril en Sevilla. Esa victoria supuso una liberación para el equipo y también para un entrenador que se ha cruzado con el entorno en las últimas semanas, y al que como él mismo reconoció le han hecho ver unos fantasmas que no existen.

De hecho, debería agradecer que la afición del Valencia CF haya pasado de ser una de las más exigentes de la Liga a ser una de las más comprensivas y condescendientes. El entrenador ha explicado varias veces en la sala de prensa que estamos ante otra época diferente a la que se vivió cuando el equipo iba a Europa. Y eso el aficionado lo ha entendido a la perfección, porque en otra época Mestalla ya habría pedido la cabeza hasta del apuntador. Porque aún ganando bien al Betis, al equipo no le ha dado más que para asentarse en la décima posición de la tabla, alejado de las posiciones europeas a cinco puntos.

Esos cinco puntos que algunos ven una distancia asumible para recortar, yendo al histórico del club en las últimas cuatro ligas, un tiempo prudencial para pensar que ya es una tendencia, el equipo únicamente ha encadenado una racha de tres victorias seguidas y por tanto se trata de una distancia sideral y nada fácil de recuperar. Tras esa victoria es momento de hacer análisis de estos primeros 14 partidos de Liga, porque el club tendrá que tomar decisiones en las próximas semanas de parón para encarar una segunda vuelta, de 23 partidos, donde debe decidir si el proyecto es el mismo que describe Gattuso o si le pone algo más de potencia a motor.

Gattuso ha hecho suya la idea de hacer crecer a un equipo joven y con proyección pero que necesita de tiempo para cocerse a fuego lento, también sabe a la perfección que en la Liga para poder competir por estar en Europa hace falta algo más de experiencia y de fondo de armario. Porque esas dos han sido las armas que le han faltado en estas primeras 14 jornadas para tener los 4-5 puntos de más, que el equipo ha merecido pero que no ha sido capaz de amarrar.

Esta mañana viajarán hasta Singapur, la presidenta Layhoon, el entrenador, Gattuso, el director técnico, Miguel Corona y el director corporativo, Javier Solís. Es decir, viajará todas las personas con atribuciones directas en el club en el día a día. Todos viajarán para reunirse con Peter Lim, el máximo accionista, al que tendrán que exponerle la situación del club a día de hoy y preparar el futuro cercano de la entidad.

Que la situación económica ahoga es algo que ya no sorprende porque la entidad ha perdido más de 200 millones de euros en los 8 años que has sido gestionada por Lim, pero ahora el asiático debe decidir si quiere que el club se termine por asentar en la media tabla y por tanto deje de tener aspiraciones de volver a competir entre la élite europea o si invierte algo para poder intentar competir por algo más que esa media tabla. Esa decisión solo depende de Lim, el cual ya ha demostrado en varias ocasiones que no está dispuesto vender el club por un precio lógico y por tanto debe entender que únicamente con una aportación podrá poner en valor un club que ahora mismo es incapaz de conseguir los objetivos mínimos para poder crecer a la altura de la historia del club.