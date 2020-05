Agustín Herrera: "Es difícil estar lejos de la familia"

El delantero mexicano asegura que para los extranjeros es mucho más complicado el tema de la pandemia en Guatemala.

Agustín Herrera, delantero de Comunicaciones, destacó lo complicado que ha sido para los jugadores extranjeros vivir la cuarentena en Guatemala, en medio de la pandemia de coronavirus que obligó la cancelación del torneo Clausura 2020.

"Es difícil estar lejos de la familia. A mí también me ha tocado vivirlo. Obviamente, no como en una pandemia, pero aun así es complicado", aseguró el delantero mexicano, quien no tiene intenciones de moverse de Guatemala y solo espera que pase la pandemia para volver a las canchas.

También mandó un mensaje a sus colegas extranjeros en la Liga Nacional. "Les digo que agarremos fuerza, que sepan que todos estamos pendientes unos de otros y que, primeramente Dios, todo esto va a pasar rápido, y que lo importante es priorizar nuestra salud y la de los demás".