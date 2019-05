Águila precavido ante Isidro Metapán

Eso sabe su técnico, Carlos Romero.

Si bien es cierto, Águila se llevó una importante ventaja en el Calero Suárez ante Metapán, con un doblete de Waldemar Acosta, pero este evidente triunfo no les da tiempo para relajarse a los emplumados.

Su técnico Carlos Romero, comentó para el periódico “El Gráfico”, sobre esta situación: “Tenemos ahora una ventaja de dos goles, Dios nos ha bendecido con eso y en casa debemos cerrar bien esta serie con nuestra afición el día sábado y no confiarnos en este resultado que más allá de la ventaja que eso implica no cambiará nada nuestra planificación ya que venimos a Metapán no con mentalidad derrotista, nadie prepara algo pensando en perder, se ha ganado y con justicia y eso debe ser la base para que el sábado en el Barraza cerremos bien esta serie y disfrutar el pase a la final”.