Águila aún no finiquita a Carlos Romero

Por ese trámite todavía no se puede inscribir al argentino Daniel Messina



Carlos Romero hizo campeón al Club Deportivo Águila en el pasado Clausura 2019, pero hace unas semanas tuvo que salir del equipo ya que los resultados no lo acompañaron. Sin embargo, el técnico sigue "ligado" al equipo porque no ha sido indemnizado como estipula su contrato.



En conversación con el programa “Los Provocadores”, Romero explicó: “No hemos tenido noticias, estoy a toda disposición de arreglar la situación. No he recibido la carta de despido. Espero en los próximos días se pueda solventar la situación, de momento no se ha podido establecer un vínculo de comunicación”.



Romero también detalló algunos problemas que tuvo en el equipo emplumado: “El aficionado no lo sabe que antes de ganar a 11 Deportivo solamente pude entrenar con seis jugadores, hubo un parón y diversos lesionados. Con el equipo que ganamos un Ahuchapán hubo desconformidad por haber cambiado para el juego ante Chalatenango”.