Agüero le puso punto final a la polémica por su chicana a Lautaro Martínez: "Él sabe quién soy"

Enojado, el Kun remarcó que su desafío al Toro era una broma y contó que habló con el delantero de Inter para aclarar la situación.

Como bien sabe Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El que lo aprendió de golpe es Sergio Agüero: el Kun se transformó en un fenómeno del mundo del streaming y su día a día de pronto se volvió viral. Un chiste en una charla de amigos, que en circunstancias normales queda entre cuatro paredes, cuando se hace en una transmisión en directo para miles de personas puede dar lugar a malas interpretaciones. Por eso, luego de la chicana que le lanzó a un hincha de Racing con Lautaro Martínez como excusa, el delantero de salió a aclarar los tantos.

"Vi el video y se ve que estaba jodiendo. ¿Quieren buscar cositas? No las van a encontrar, porque Lautaro sabe quién soy" , aseguró Agüero en una de las tantas charlas que tiene con sus seguidores a través de su cuenta de Twitch. Molesto, el atacante remarcó que en el video que se hizo viral faltaba una parte: "Lo peor es que cortan el video. ¿Por qué no ponen cuando hablo de que, si se lo propone, puede llegar a los 50 goles porque es un buen delantero y a mí me gusta? ¿Por qué? Preguntenselo".

Durante la transmisión, el Kun también contó que habló con su compañero de la Selección argentina para aclarar la situación y le mandó un mensaje público: "Lauta, no entres en esta porque es así. Tranqui".