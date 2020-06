El agente de Gareth Bale: "No creo que quiera volver a la Premier League, es feliz en el Real Madrid"

Jonathan Barnett vuelve a dejar claro que el deseo del jugador galés pasa por seguir jugando en el Santiago Bernabéu.

El futuro de Gareth Bale sigue dando que hablar. El galés no ha jugado en las dos últimas temporadas a su mejor nivel por culpa de las lesiones y muchas veces ha sido relacionado con una vuelta a la Premier League pero su agente tiene claro que no será fácil sacarlo del .

“Como siempre he dicho, él es muy feliz en Madrid. Lleva un estilo de vida muy agradable, no veo razones para que cambie. Volver sería una gran noticia, pero no creo que quiera hacerlo en estos momentos ya que está muy feliz de jugar en el Madrid”, apuntó el representante en declaraciones a BBC Radio 4.

No obstante, si hubiera clubes interesados, Barnett asegura que "no tengo ni idea de cuál es su valor de mercado, su salario es bastante alto y dónde quiere estar es muy importante en su vida. Son los clubes los que deben decidir qué quieren pagar por él. Financieramente querrá lo suficiente para el resto de su vida y para sus hijos y sus nietos. Bale lo ha ganado todo excepto la Copa del Mundo”.

Además, el empresario es optimista sobre la recuperación de la industria del fútbol tras la pandemia del coronavirus: "Después del próximo acuerdo de televisión, con suerte los clubes estarán en una mejor posición, o cuando los aficionado comiencen a volver a los campos. Los patrocinios crecerán y las cosas volverá a la normalidad".

En los últimos días, Bale también rompió su silencio y quiso ser conciliador con la grada del Bernabéu aunque sí dejó claro que no entiende el revuelo que suele formarse en España cuando le critican por jugar al golf.