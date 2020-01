Afición del Sevilla reprueba a Chicharito

El ariete, que fue de más a menos, es como la tercera opción para el estratega Blanquirrojo.

Chicharito no atraviesa el mejor momento de su carrera, ni a nivel Selección, donde no es convocado, ni en su club. En el tampoco cuenta con minutos, como le pasaba en el , y no goza de la aprobación de la mayoría de los seguidores del conjunto español.

De acuerdo con una encuesta realizada por Estadio Deportivo, solo el 1% votó por el mexicano cuando preguntaron cuál había sido la mejor contratación para la temporada 2019-2020. En dicho ejercicio se impusieron el defensa brasileño Diego Carlos (55%), Joan Jordán (20%) y Fernando Reges (12%).

El delantero lleva apenas tres anotaciones en lo que va de La Liga, aunque solamente en 782' de competencia. Arribó a unos pocos días del cierre de la ventana de transferencias y no pudo realizar la pretemporada con el técnico Julen Lopetegui, lo que terminó en influir para ello.