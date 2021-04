Afición del Real Betis reprueba el accionar de Diego Lainez ante el Athletic Bilbao

El accionar de Diego Lainez parece ir en picada con el Real Betis. Tras perder la titularidad con Aitor Rubial, el mexicano ha tenido que salir de la banca en los recientes partidos. El cotejo ante el Athletic Bilbao no fue la expecpión y, desafortunadamente, no tuvo su mejor participación como cambio.

A pesar de que el ex América parecía afianzar un puesto en los 11 iniciales de los Verdiblancos, Lainez rápidamente perdió la batalla ante el jugador revelación del Betis. Ahora, Lainez Leyva tuvo únicamente 25 minutos de actividad, pero no fue aprobado por la afición del club.

Tras la rápida expulsión de Nabil Fekir al minuto 9, el planteamiento de Manuel Pellegrini cambió por completo. En un duelo sumamente cerrado, el estratega de los del Benito Villamarín optó por refrescar su ofensiva con Lainez, pero parecía ser muy tarde para que el mexicano pudiera cambiar el marcador.

Diego no pudo aprovechar su explosividad y velocidad, mostrándose errático en los enfrentamientos ante Iñigo Lekue. Al cierre del encuentro, el extremo mexicno tuvo la oportunidad de marcar el 1-0, pero una buena reacción por parte del arquero Unai Simón impidió el tanto de Lainez.

Ante su poco destacable participación, la afición del Betis reprobó al atacante del Tri, quien anteriormente había logrado enamorar a los seguidores Verdiblancos. Ahora, los fanáticos no están contentos con canterano Azulcrema y parece que Rubial ya se ganó sus corazones.

Claudio 8 Emerson 8 Mando 9 Barrera 9 Miranda 8 Guido 9 Canales 8 Aitor 8 Fekir 0 Tello 7 Borja 7 Guardado 7 Paul 5 Loren 5 Lainez 6 Partidazo de todo el equipo. Hoy tocaba ponerse el mono de trabajo y lo an hecho con creces👏👏👏💪

Lainez ha desaparecido, no está para nada, sin valor para encarar y muy falto de confianza.

Un partido condicionado por una expulsión, pero enfrente, había un equipo de suplentes, y muy tocados anímicamente.

No me gusta el Betis. Otra vez el parón de selecciones nos parte.