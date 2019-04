La afición del PSV coreó Cielito Lindo al ritmo de Érick Gutiérrez

Desde el 3 de febrero el ex-Pachuca no disputaba un juego en la Eredivisie.

Ante ADO Den Haag, el vivió una auténtica fiesta, pues los Granjeros se mantienen en la lucha por la contra el . El desenlace del partido fue favorable para el equipo de Lozano y Gutiérrez, pues se impusieron 3-1 a su rival con cierta facilidad.

Impaciente por no ver minutos para Erick Gutiérrez,la afición comenzó a corear el Cielito Lindo utilizando el nombre del ex- , convenciendo a Mark van Bommel de darle catorce minutos de actividad. Al final, su participación no fue mala, quedando cerca de anotar el cuarto tanto del partido y colaborando en el medio sector.

¡Un 'killer' anda suelto en 🇳🇱 ! 🔪@HirvingLozano70 sigue haciendo de las suyas con su mejor temporada como goleador en el @PSV 👊 pic.twitter.com/VZKV01K0In

— Goal (@goalmex) 8 de abril de 2019

LOS PLANES DEL PSV PARA ERICK GUTIÉRREZ

Guti no participaba en un partido desde el lejano 3 de febrero de 2019. El PSV no tendrá descanso en el cierre de temporada, pues tendrá su próximo compromiso el jueves 25 de abril, visitando al Willem II.

🗣🎵🎶Yiooo yiooo yioyiooo Erick Gutierrez! 🎵

El estadio pidiendo a @GutiGalaviz por más de 2 minutos con cielito lindo.

Enorme la afición del PSV!!! 🔴⚪🔴⚪#psv #cielitolinfo #amor #boer #Mexicanos #miseleccionmx #futbol #fans pic.twitter.com/FV14Rxa1aq

— Agus Quiñones (@deporte_eu) 21 de abril de 2019