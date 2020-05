Adrián San Miguel: "Oblak fue el mejor y el Atleti mereció pasar"

El guardameta español del Liverpool atendió a DAZN y analizó, entre otras cosas, la eliminatoria ante los rojiblancos.

La lesión de Alisson Becker le dio la oportunidad al español Adrián San Miguel de defender la portería del en el encuentro de vuelta de la eliminatoria de octavos de final ante el Atlético de Madrid. El sevillano ha hablado con Lucía Villalón en la sección DAZN Diaries y ha querido recordar aquel encuentro en el que los rojiblancos doblegaron a los de Jurgen Klopp.

"Oblak fue el mejor y el Atleti mereció pasar"

El cancerbero 'red' alabó el partido de Jan Oblak y no escurrió el bulto a la hora de reconocer que los de Simeone fueron mejores y merecieron pasar de ronda. “Los primeros días te comes la cabeza, no sabes que ese ha sido el último partido, te quedas con ese mal sabor de boca, bastante agrio de haber perdido una eliminatoria. Cuando parece que la tenemos bastante bien encarrilada en casa, un partido que tuvo veintitantos tiros a puerta, dos o tres palos... El mejor del partido prácticamente fue Oblak y, al final, el Atlético hizo su partido, nos ganó en los dos partidos y debieron pasar porque se lo merecían”, dijo.

"Tenía ese presentimiento de que algo bueno iba a llegar. Y llegó la mejor, vestida de rojo y llamada Liverpool".@AdriSanMiguel y una Premier League cerca de ser conquistada 🏆 ¡Ya disponible en DAZN la entrevista con @lucia_villalon! pic.twitter.com/S73t3FMltx — DAZN (🏠) (@DAZN_ES) May 22, 2020

"Los nuevos entrenamientos me recuerdan a mi infancia"

El ex del también tuvo tiempo de hablar de cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos en Inglaterra. “Es una situación delicada, nueva para todo el mundo. Me recuerda a mi infancia en la cantera del Betis cuando tenías que llevarte tu propia agua, te preparaba tu madre el macuto con la ropa, ibas, te ensuciabas y volvías a ducharte en casa porque apenas había duchas”Me recuerda a mi infancia en la cantera del Betis cuando tenías que llevarte tu propia agua, te preparaba tu madre el macuto con la ropa, ibas, te ensuciabas y volvías a ducharte en casa porque apenas había duchas”, recordó.

"El día de mi debut no me dio tiempo ni a calentar"

Preguntado por su debut con el Liverpool, el veterano guardameta recuerda perfectamente la situación vivida y el cariño que le dio la afición de Anfield. “No me dio tiempo a pensar. Cuando Alisson se sentó en el suelo y el médico le hizo el gesto de hacer el cambio porque no podía, me levanté rápidamente. No me dio tiempo a calentar ni nada, era el primer partido y salir de esa manera y que Anfield me recibiera así, levantándose todo el mundo en los asientos aplaudiéndome, después de haber perdido uno de sus mejores jugadores la temporada pasada, me dio confianza plena. Desde ahí empezó mi bonita historia aquí en el Liverpool”.