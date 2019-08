Adrián San Miguel ficha por el Liverpool

El portero español entra en la plantilla del campeón de Europa tras quedar libre del West Ham

Adrián San Miguel ya tiene nuevo destino. Después de años brillando en el , se ha fijado en él el . El campeón de Europa ha fichado al portero español para ser el suplente de Allison Becker, habitual titular en la portería de los 'reds'. Adrián llega unas horas después de que el equipo de Jurgen Klopp haya vendido al Brujas a Simon Mignolet, que fue el titular durante años pero perdió su puesto primero con Karius y después contra Allison.

Adrián se ha pasado cinco temporadas en el West Ham, con años en los que fue titular y uno de los porteros más destacados de la Premier. En tiempos recientes, sin embargo, el canterano del perdió fuelle y la pasada temporada se vio relegado al banquillo del equipo de Londres. Eso no ha bastado para que el Liverpool no se fije en él, pues han considerado que un portaro suplente de calidad podía aportar algo más en una plantilla que casi no se ha reformado este verano. También es cierto que viene de ganar la Champions y de ser el subcampeón de la Premier con más puntos de la historia.

El guardameta fue en su momento convocado con la Selección pero no llegó a debutar con el equipo. Su pasado en está vinculado al Betis, equipo del que es canterano y al que le costó mucho llegar, pues hasta que logró su puesto fue cedido en varias ocasiones. Tras una única temporada en el primer equipo bético, Adrián partió para y se estableció en el West Ham.

El West Ham jugó el año pasado con Fabianski de titular principal y a final de temporada liberó el contrato de Adrián. En su lugar, otro portero español, Roberto Jiménez, ocupará un lugar en la plantilla de los hammers. Mientras tanto, Adrián afrontará un nuevo reto en el equipo más grande en el que nunca ha militado a las órdenes de Jurgen Klopp.