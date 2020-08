Adolfo Salume no impondrá jugadores a Juan Cortés

El presidente de Alianza fue enfático en este tema, sobre todo porque se especula con la llegada de Fito Zelaya.

Duro y directo fue Adolfo Salume, dueño y presidente del Alianza, en el tema de Fito Zelaya, pese a que había dicho que el jugador ya era viejo para jugar en la institución que dirige, pero ahora parece que todo dependerá de la decisión que tome su nuevo técnico, Juan Cortés.



“Yo no le voy a imponer a Juan a un jugador, si me dice ‘quiero tener a Fito’, entonces yo con mucho gusto puedo considerarlo; pero no puedo tener un compromiso con un jugador caro, un poquito mayor, cuando apostamos a futuro”, dijo Salume al programa “Los Provocadores”.



Y prosiguió con el tema, ya que la afición quiere ver a Zelaya vestido de blanco nuevamente: “El deporte es cruel, te pasa factura con los años; si nosotros queremos llevar a Alianza a su mayor potencial”.