¿Adiós Manchester City? La MLS tienta a Claudio Bravo

Claudio Bravo estaría viviendo sus últimos días en . Pese a ser la gran figura en la obtención de la Carabao Cup, donde se ganó los elogios de Pep Guardiola tras el 2-1 sobre el , el arquero chileno no continuaría en el elenco de los "Citizens".

De acuerdo a la prensa inglesa, el otrora capitán de la Selección chilena tendría una oferta desde la , precisamente del New York City, club que le ofrecería la continuidad que no tiene con los del Etihad Stadium donde es suplente del brasileño Ederson.

Cuándo y dónde ver el Sheffield Wednesday - Manchester City, por la FA Cup

The Guardian reveló en la presente jornada que “Bravo ha llegado a la etapa de su carrera en la que quiere jugar al fútbol regular de la liga y no se espera que City le ofrezca nuevos términos para 2020. Nueva York está bajo el paraguas del City Football Group”.

El artículo sigue a continuación

La publicación del diario británico añade que el equipo inglés vería con buenos ojos su salida, ya que el joven meta Zack Steffen aparece como candidato a tomar su lugar tras volver de préstamo desde la : "Tienen un portero de 24 años, Zack Steffen, prestado en , y el club ha sido alentado por los informes sobre su progreso".

Por lo pronto, el oriundo de Viluco se encuentra concentrado de cara al cruce de octavos de final de la , ante el . En aquel cruce el ex , que culmina su contrato al término de esta temporada, será titular.

Claudio Bravo considering offer to join New York City in the summer https://t.co/6T3v6BSAmE